Imola, in casa della madre nonostante il divieto: arrestato 55enne

Guai per un 55enne imolese, arrestato dai carabinieri con l’accusa di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Non per maltrattamenti verso la compagna convivente, i figli minorenni o l’ex moglie come, purtroppo, capita sempre più di recente anche a Imola, ma nei confronti dell’anziana madre.

L’uomo è stato, infatti, sorpreso dai carabinieri in città nell’appartamento della donna, nonostante il provvedimento emesso nell’aprile scorso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su disposizione della Procura della Repubblica, con il quale il 55enne era stato obbligato ad allontanarsi dalla casa familiare a causa dei suoi deplorevoli comportamenti.

In sede di giudizio per direttissima l’arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto per l’uomo un’ulteriore misura cautelare, ovvero il divieto di dimora nei territori dei comuni di Imola e Fontanelice. Paese quest’ultimo dove la madre ormai esasperata si è trasferita in seguito alla condotta del figlio.

La “soffiata” ai carabinieri è arrivata grazie alla telefonata al 112 di alcuni condomini che, sentendo strani rumori provenire dall’interno dell’appartamento della donna e temendo la presenza dei ladri nel condominio, si sono impauriti dal momento che in teoria l’abitazione sarebbe dovuta essere vuota dopo il trasloco dell’anziana.

Entrati, i militari hanno sorpreso il 55enne che tutto si aspettava tranne che l’arrivo dei carabinieri. L’uomo, però, di fronte alle loro insistenti domande, non ha saputo fornire una valida giustificazione del perché si trovasse in quel momento in casa e nemmeno cosa stesse facendo.

Insospettiti da tanta reticenza, i carabinieri hanno immediatamente svolto un’accurata indagine, scoprendo che il 55enne era appunto sottoposto alla misura cautelare e che in quell’abitazione non poteva proprio nemmeno entrare.