“Imola in bici”: ecco una challenge con i video degli studenti

Promuovere la mobilità sostenibile tra i più giovani e raccontare la città attraverso lo sguardo di chi la vive ogni giorno: con questo obiettivo il Comune di Imola lancia la challenge “Imola in bici. Pedala, riprendi, racconta”, rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, chiamati a realizzare brevi video dedicati all’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani.

“L’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani significa salute, socialità, rispetto per l’ambiente, scoperta, libertà - sottolinea la vicesindaca e assessora alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente, Elisa Spada -. Come promuovere questi valori a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni per scegliere la mobilità attiva negli spostamenti quotidiani? La risposta che ci siamo date è dare a loro stessi la parola e lasciare spazio alla loro creatività ed esperienza diretta. Invito tutte e tutti a partecipare perché la mobilità è un fatto collettivo e ognuno può dare il suo contributo”.

Attraverso il linguaggio dei video, studenti e studentesse sono invitati a raccontare in modo creativo il proprio modo di muoversi in città, mettendo in luce i benefici della bici in termini di benessere, socialità e attenzione all’ambiente. I video dovranno documentare un tragitto abituale svolto in bicicletta, mettendo in evidenza non solo il percorso, ma anche i valori connessi alla mobilità attiva: benessere, autonomia, socialità, attenzione all’ambiente e legame con il territorio. Tra gli spunti proposti dal regolamento figurano, ad esempio, gli spostamenti in gruppo, la manutenzione del mezzo, l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, la valorizzazione dei luoghi della città e la scoperta dei punti acqua lungo i percorsi.

I video saranno valutati da un’apposita commissione sulla base di criteri quali attinenza al tema, originalità, incisività, contenuti ed efficacia tecnica. Oltre ai tre vincitori proclamati dalla giuria, è previsto un ulteriore riconoscimento quale “contributo del pubblico”, assegnato al video che riceverà il maggior numero di commenti al video pubblicato sulle pagine social di Imola Loves Bike.