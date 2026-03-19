“Imola in bici”: ecco una challenge con i video degli studenti

Imola
  • 19 marzo 2026
“Imola in bici”: ecco una challenge con i video degli studenti

Promuovere la mobilità sostenibile tra i più giovani e raccontare la città attraverso lo sguardo di chi la vive ogni giorno: con questo obiettivo il Comune di Imola lancia la challenge “Imola in bici. Pedala, riprendi, racconta”, rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, chiamati a realizzare brevi video dedicati all’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani.

“L’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani significa salute, socialità, rispetto per l’ambiente, scoperta, libertà - sottolinea la vicesindaca e assessora alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente, Elisa Spada -. Come promuovere questi valori a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni per scegliere la mobilità attiva negli spostamenti quotidiani? La risposta che ci siamo date è dare a loro stessi la parola e lasciare spazio alla loro creatività ed esperienza diretta. Invito tutte e tutti a partecipare perché la mobilità è un fatto collettivo e ognuno può dare il suo contributo”.

Attraverso il linguaggio dei video, studenti e studentesse sono invitati a raccontare in modo creativo il proprio modo di muoversi in città, mettendo in luce i benefici della bici in termini di benessere, socialità e attenzione all’ambiente. I video dovranno documentare un tragitto abituale svolto in bicicletta, mettendo in evidenza non solo il percorso, ma anche i valori connessi alla mobilità attiva: benessere, autonomia, socialità, attenzione all’ambiente e legame con il territorio. Tra gli spunti proposti dal regolamento figurano, ad esempio, gli spostamenti in gruppo, la manutenzione del mezzo, l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, la valorizzazione dei luoghi della città e la scoperta dei punti acqua lungo i percorsi.

I video saranno valutati da un’apposita commissione sulla base di criteri quali attinenza al tema, originalità, incisività, contenuti ed efficacia tecnica. Oltre ai tre vincitori proclamati dalla giuria, è previsto un ulteriore riconoscimento quale “contributo del pubblico”, assegnato al video che riceverà il maggior numero di commenti al video pubblicato sulle pagine social di Imola Loves Bike.

Come partecipare

I partecipanti dovranno realizzare brevi video della durata massima di 40 secondi, in formato verticale 9:16, che documentino un tragitto abituale svolto in bicicletta. La partecipazione è gratuita ed è aperta a gruppi composti da 2 a 6 studenti o studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di Imola.

Il modulo di iscrizione del gruppo e quelli individuali dovranno essere spediti, debitamente compilati, via e-mail all’indirizzo imolalovesbike@comune.imola.bo.it entro le ore 23:59 del 15 aprile 2026. Il video realizzato dovrà essere inviato allo stesso indirizzo ed entro la stessa scadenza, utilizzando Wetransfer o altre modalità di trasferimento online.

I risultati saranno pubblicati entro il 30 aprile 2026 sul sito del Comune di Imola, dove saranno disponibili anche maggiori informazioni, modulistica e regolamento completo della challenge.

I premi

1° classificato: 250 euro

2° classificato: 150 euro

3° classificato: 100 euro

È inoltre previsto un premio del pubblico di 100 euro assegnato al video che riceverà il maggior numero di commenti sul post Instagram pubblicato sulla pagina di Imola Loves Bike.

Per informazioni

Scrivere a: imolalovesbike@comune.imola.bo.it; consultare la pagina del Comune: https://www.comune.imola.bo.it/argomenti/mobilita-sostenibile/cambiamo-rotta/imola-in-bici-pedala-riprendi-racconta

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