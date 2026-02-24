Imola, in bici contro un furgone: grave 84enne

IMOLA. Nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, intorno alle ore 14.30, personale della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese è intervenuto in Via Primo Maggio per la rilevazione di un sinistro stradale che ha coinvolto una bicicletta e un autoveicolo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 84 anni, residente a Imola, in sella a una bici percorreva Via Primo Maggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Ford Tourneo condotta da un uomo di 76 anni, anch’egli residente nel comune di Imola.

A seguito dell’urto, il conducente del velocipede ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato d’urgenza a mezzo elisoccorso presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è attualmente ricoverato in condizioni serie.

Per consentire le operazioni di rilievo e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, Via Primo Maggio è rimasta chiusa al traffico veicolare dalle ore 14.30 fino alle ore 16.45. Le indagini volte ad accertare le cause e le responsabilità del sinistro sono tuttora in corso da parte della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese.