Imola. In auto con 20 chili di cocaina, arrestato

Dopo aver pagato il pedaggio all’uscita dell’autostrada “ha stentato a ripartire, restando a bordo del veicolo fermo, in prossimità della sbarra alzata”, e poi è ripartito lentamente, “non potendo tornare indietro per il sopraggiungere di altri veicoli”. Questo atteggiamento ha insospettito i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Imola che si trovavano sul posto per svolgere dei controlli di routine, con i militari che lo hanno fermato e hanno deciso di perquisire l’auto, trovando nel bagagliaio ben 20,6 chili di cocaina e arrestando l’automobilista, un giovane sulla ventina, per detenzione ai fini di spaccio. A dare notizia dell’arresto, avvenuto lungo la A14 Bologna-Taranto, sono gli stessi militari imolesi, che hanno fermato l’automobilista quando “è uscito dal casello in direzione della Strada provinciale 610 ‘Selice’”. I Carabinieri gli hanno chiesto i documenti, e in quel momento “si sono accorti che il giovane stava sudando ed era troppo agitato per un controllo stradale”. A quel punto i militari lo hanno accompagnato in caserma e sottoposto a perquisizione, trovando nel bagagliaio “20 panetti di cocaina, del peso complessivo di 20,6 chili”.

L’automobilista non ha dato alcuna spiegazione ed è stato arrestato e portasto in carcere su disposizione del pm di turno.