Imola, impianto di rifiuti alla ex Martelli: l’iter autorizzativo è andato avanti

I cittadini dozzesi si mobilitarono già nel gennaio 2021. Temevano che dopo la vendita dell’ex colorifico Martelli lì potesse sorgere un impianto di smaltimento rifiuti. Raccolsero centinaia di firme, prima 500 arrivate poi a 873, e le consegnarono in Comune. Il sindaco in carica Luca Albertazzi rispose allora che si trattava solo «di un processo alle intenzioni» perché non c’erano richieste in tal senso e che comunque il Comune avrebbe vigilato. Su quella ipotesi è calato a lungo il silenzio, ma ora i cittadini hanno scoperto che si è già oltre le ipotesi e le intenzioni poiché in effetti il procedimento per le autorizzazioni è stato avviato. E quindi tornano alla carica.

