Imola, impianto di cogenerazione di Hera inagibile ma non si sa ancora nulla sulle cause

In seguito all’incendio che si è verificato ieri sera sul tetto dell’impianto di cogenerazione di via Casalegno a Imola, a tutt’ora le notizie sono ancora scarse. Le cause non sono state rese note ed Hera fino ad oggi pomeriggio si è limitata a dire che «la sede di via Casalegno è agibile e regolarmente aperta».

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, molto in sintesi, hanno preso fuoco le travi in legno lamellare della copertura dell’impianto di cogenerazione. Cause al momento ancora da definire. I danni alle strutture però sono gravi e l’intera area sottostante alla copertura gravemente danneggiata è da considerarsi non fruibile, mentre l’impianto elettrico e del gas dovranno rimanere disattivati.