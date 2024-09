Imola, il vice sindaco Castellari: “La scuola è motivo di speranza per tutta la comunità”

Anche a Imola, lunedì mattina, suonerà la prima campanella. E in vista dell’avvio dell’anno scolastico, il vicesindaco e assessore alla Scuola Fabrizio Castellari non manca di fare gli auguri, a nome dell’amministrazione, agli oltre 10.000 studenti e studentesse imolesi, alle loro famiglie e a tutto il personale delle scuole, a cominciare dai dirigenti scolastici e dai docenti. “La scuola - scrive Castellari - rappresenta un’opportunità enorme e perciò è ragione forte di impegno comune e motivo di speranza per tutta la società. È il luogo dove si acquisiscono le competenze per affrontare il futuro, dove si impara il valore del senso civico, della convivenza e del rispetto degli altri, dove cresce la coscienza civile e democratica”. E la scuola imolese, aggiunge l’assessore, “si conferma forte e qualificata, cresce nella qualità e dialoga con il territorio a 360 gradi, attraverso progetti e collaborazioni sempre più numerosi e qualificati”. Da qui l’auspicio “che ognuno possa vedere realizzate al meglio le proprie attese e che tutta la scuola imolese sappia rinnovare ogni giorno quel progetto educativo attraverso il quale cresce tutta la comunità che cresce”.