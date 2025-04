Imola, il vescovo Mosciatti ricorda Papa Francesco: “Il Signore è vivo e cammina con noi” stasera il rosario in cattedrale

Il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti ha ricordato Papa Francesco con un commosso messaggio: “Il Signore non manca mai di sostenerci e di confortarci con la Sua Presenza attraverso questi segni che ci indicano che Egli è vivo. E così pur dentro la profonda tristezza ed il dolore per la morte del nostro carissimo Papa Francesco siamo certi che il Signore è vivo e cammina con noi. È proprio questo annuncio che papa Francesco ci ha lasciato appena ieri nel Grande giorno di Pasqua, quasi come congedandosi a tutta la Chiesa: “Sorelle e fratelli, specialmente voi che siete nel dolore e nell’angoscia, il vostro grido silenzioso è stato ascoltato, le vostre lacrime sono state raccolte, nemmeno una è andata perduta! Nella passione e nella morte di Gesù, Dio ha preso su di sé tutto il male del mondo e con la sua infinita misericordia l’ha sconfitto: ha sradicato l’orgoglio diabolico che avvelena il cuore dell’uomo e semina ovunque violenza e corruzione. L’Agnello di Dio ha vinto! Per questo oggi esclamiamo: «Cristo, mia speranza, è risorto!» Desideriamo affidare al Signore la nostra preghiera perché la certezza della presenza di Cristo risorto ci faccia camminare nella speranza”.

Il vescovo ha diffuso un invito alla preghiera, con immensa gratitudine per il suo operato, per raccomandare la sua anima all’amore misericordioso di Dio. Nella serata di oggi, 21 aprile, alle ore 20.30 la recita del rosario nella cattedrale di San Cassiano guidata dallo stesso monsignor Mosciatti in suo suffragio.