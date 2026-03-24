Imola, il Teatro Stignani pronto con la nuova stagione di prosa: tornano Zingaretti, Accorsi, Ambra Angiolini VIDEO

In coda alla cinquantunesima stagione in corso, il Teatro Stignani annuncia già i titoli della cinquantaduesima. Il cartellone 2026/27 porterà in città otto proposte fra le più interessanti della prosa italiana e vedrà il ritorno sul palcoscenico di Luca Zingaretti, Stefano Accorsi, Ambra Angiolini, e ancora Ivana Monti, Giulia Ottonello, Elio De Capitani i nomi di punta che calcheranno il palcoscenico imolese. Le persone già abbonate potranno riconfermare il proprio posto da maggio al botteghino e online per tutta l’estate.

Mentre da questa sera al 30 marzo il classico di Čechov “Il gabbiano” con Giuliana De Sio e Filippo Dini chiuderà la stagione 2025/26, il Teatro Stignani di Imola anticipa gli spettacoli che comporranno il nuovo cartellone sposando sempre la scelta della trasversalità di generi. In scaletta ci saranno: Erano tutti miei figli di Arthur Miller, diretto e interpretato da Elio De Capitani (24-29 novembre), La cena dei cretini con The Kitchen Company (8-13 dicembre), il musical Sette spose per sette fratelli con Giulia Ottonello e Mario Ermito diretti da Luciano Cannito (5-10 gennaio), Le città invisibili tratto da Calvino, con la drammaturgia di Edoardo Erba e Luca Zingaretti come protagonista (18-24 gennaio), Gli innamorati di Goldoni con Claudio Casadio e la regia di Roberto Valerio (2-7 febbraio), La reginetta di Leenane con Ambra Angiolini e Ivana Monti (23-28 febbraio), Nessuno. Le avventure di Ulisse con Stefano Accorsi diretto da Daniele Finzi Pasca (9-14 marzo) e il classico shakespeariano poco rappresentato allo Stignani (l’ultima volta 45 anni fa, nel 1981, con Corrado Pani) Romeo e Giulietta per la regia di Paolo Valerio (6-11 aprile).

Intanto l’ultima annata ha visto la crescita di un pubblico giovane e il risultato di oltre 4.000 biglietti venduti che si aggiungono ai 1.970 abbonamenti.