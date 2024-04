Imola, il teatro Stignani festeggia i 50 anni dalla riapertura con un tour virtuale VIDEO GALLERY

Quella di oggi è una data importante per Imola. Il 18 aprile del 1974 il Teatro Stignani (costruito nel 1812 dall'architetto Giuseppe Magistretti all'interno della precedente chiesa francescana, chiuso nel 1931 perché non rispondeva alle norme di pubblica incolumità dell’epoca) riapriva il sipario dopo una prima tranche di restauri post-bellici: è stato l’inizio di una delle stagioni più felici del teatro italiano, che anno dopo anno ha portato lo Stignani a essere uno dei punti di riferimento per la prosa a livello nazionale.

In occasione della conferenza stampa di oggi - a cui hanno partecipato la presidente della commissione Cultura della Regione Emilia-Romagna Francesca Marchetti, il sindaco Marco Panieri, l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi e il direttore dei teatri di Imola Luca Rebeggiani – sono state presentate le iniziative per celebrare questi primi cinquant’anni di teatro: un archivio digitale dove ricercare tra i quasi 500 spettacoli rappresentati e i 1.500 artisti che hanno calcato il nostro palcoscenico, 16 visite guidate gratuite in teatro, riprese aeree e mappature virtuali degli interni, l’apertura delle iscrizioni al concorso lirico internazionale Stignani Competition e, infine, l’anticipazione del cartellone della 50a stagione di prosa 2024-25.

«Il teatro comunale Ebe Stignani – osserva il sindaco Marco Panieri – da cinquant’anni ha ripreso a rappresentare uno dei fulcri culturali più vivi, partecipati e significativi della città. Un luogo sempre all’avanguardia, in grado di trasmettere i valori più profondi e costitutivi della nostra comunità, un punto di riferimento attrattivo con un’offerta culturale elevata e che continua a rinnovarsi sempre, anche in questi ultimi anni con importanti investimenti. Siamo una delle poche città che ha un teatro comunale intitolato a una donna, una cantante mezzosoprano del Novecento che già allora grazie all’arte riuscì a rendere merito al suo ruolo e a tutta la Romagna. Fra le iniziative che hanno fatto la storia politica e culturale dell’Italia, ci tengo a ricordare il passaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 26 febbraio 2010 per ricordare Andrea Costa. Una storia straordinaria per il suo passato, ma che guarda al futuro ed è capace di indicarci la strada».

Video e tour virtuale

Per celebrare il 50° dello Stignani, il teatro è stato ripreso e mappato come mai prima d’ora.

Il video “Da un alto punto di vista” mostra le riprese aeree interne ed esterne realizzate da un drone, che ha volato dentro e fuori il teatro, infilandosi tra passaggi e finestrelle per rivelarci gli spazi come nessuno li aveva mai visti: scorci inediti da una prospettiva unica. L’altra novità è il tour virtuale: in questo caso la visualizzazione degli spazi è un’elaborazione virtuale partendo da rilievi laser degli interni, incamerati come file 3D. Il risultato è che con pc e mouse ci si può muovere all’interno del teatro come si fa con la funzione Street View di Google Maps (nel quale sarà integrato), avanzando metro per metro, anche negli spazi non accessibili agli spettatori e importanti per le compagnie teatrali, che prima di arrivare a teatro possono già esplorarlo e persino effettuare misurazioni.