Imola, il tatuatore abusivo lavorava in camera da letto in presenza di animali domestici: rischia oltre 40mila euro di multa

Aveva allestito nella sua abitazione a Imola “un vero e proprio ‘tattoo shop’” e, di fatto, “utilizzava la camera da letto come studio professionale, anche in presenza di animali domestici”. A scoprire questo tatuatore abusivo “completamente sconosciuto al fisco”, un cittadino italiano, è stata la Guardia di finanza, nel corso di un’operazione scaturita da una “capillare azione di osservazione e controllo”. I finanzieri imolesi, dopo aver eseguito l’accesso su autorizzazione concessa dalla Procura di Bologna, hanno recuperato “le chat con i vari clienti presenti sul cellulare del tatuatore”, con l’obiettivo di “ricostruire l’ammontare esatto dei ricavi nascosti al fisco”. Inoltre, proseguono le Fiamme gialle, “sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 350 strumenti da lavoro come inchiostro, coprifili in nylon, aghi, mescolatori e altri strumenti privi di qualsiasi standard qualitativo inerente alla sicurezza e alla salute”.

Sono state quindi segnalate agli enti territoriali competenti “una serie di irregolarità”, ad esempio la mancata comunicazione di inizio dell’attività commerciale, il mancato rispetto delle norme di igiene e sterilizzazione e la mancata presenza di registri per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Queste violazioni, a cui andranno poi sommate quelle di carattere fiscale, prevedono “l’irrogazione di sanzioni amministrative fino a un massimo di oltre 41.000 euro”.