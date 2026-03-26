Imola, il sindaco risponde: «Sul maltempo e sulle scuole nessuna strumentalizzazione». Il punto del Comune su quanto accaduto a Sesto Imolese

«Sul maltempo e sulle scuole nessuna strumentalizzazione, la sicurezza viene prima di tutto. Le forti raffiche di vento che hanno interessato il territorio nelle ultime ore hanno creato criticità diffuse anche in altri comuni della provincia. Tra gli episodi verificatisi, alla scuola di Sesto Imolese una finestra si è improvvisamente spalancata a causa del vento provocando la rottura del vetro e il danneggiamento di un altro infisso. La dirigente scolastica, in via precauzionale e nel pieno rispetto del dovere di tutela degli alunni e del personale, ha disposto l’uscita anticipata degli studenti della scuola secondaria e il mancato ingresso degli alunni della primaria. Immediatamente dopo l’accaduto sono intervenuti i tecnici di Area Blu che hanno effettuato la verifica di tutti gli infissi dell’edificio e la messa in sicurezza completa, con fissaggi aggiuntivi e una riparazione temporanea del vetro danneggiato. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente nella giornata di domani». Il sindaco Marco Panieri e l’assessora alla scuola Gianna Gambetti rispondono così alla segnalazione di Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia in merito ai disagi nella scuola di Sesto Imolese. La frazione in questione sta attendendo il completamento del cantiere della nuova scuola. Vacchi ha rimarcato i «ritardi del cantiere», il sindaco risponde: «Siamo finalmente vicinissimi al completamento di questa importante opera per la frazione e per la città».

Il Comune fa sapere che sono in corso tutte le verifiche necessarie rispetto anche ad altri plessi di competenza comunale interessati da segnalazioni per disagi legati al maltempo.”