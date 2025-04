Imola il sindaco: «Papa Francesco è stato un pontefice capace di parlare al cuore delle persone, credenti e non»

La notizia della scomparsa di Papa Francesco colpisce profondamente anche le istituzioni laiche imolesi. «Perdiamo una figura straordinaria, che ha segnato in modo indelebile la storia contemporanea della Chiesa e del nostro tempo - è il commento del sindaco di Imola Marco Panieri -. Papa Francesco è stato un pontefice capace di parlare al cuore delle persone, credenti e non, «guidando la Chiesa in anni difficili con coraggio, umiltà e una visione profondamente umana e universale. È stato un Papa di cambiamento e di trasformazione, che ha saputo porre al centro dell’impegno i più deboli, gli emarginati, le comunità, la pace e la cura dell’ambiente, con una vicinanza concreta e sincera. La sua figura resterà scolpita nella storia del nostro secolo e gli siamo grati per l’eredità che lascia. La sua è un’eredità preziosa che resterà come guida e ispirazione per il futuro».