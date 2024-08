Imola, il sindaco Panieri: “San Cassiano simbolo di solidarietà, collaborazione e rispetto”

In occasione della festa di San Cassiano, il sindaco Marco Panieri ha scritto una lettera aperta agli imolesi.

“Cari Concittadini, in occasione della ricorrenza del nostro Santo Patrono, San Cassiano, desidero rivolgermi a tutti voi con un pensiero di profonda gratitudine e riflessione. Questa giornata non rappresenta solo un’importante festività religiosa, ma è anche un momento di grande valore civile per la nostra comunità.

San Cassiano, figura di fede e di insegnamento, ci ricorda quanto siano fondamentali i valori che condividiamo: la solidarietà, la collaborazione e il rispetto reciproco. Questi principi sono alla base della nostra convivenza civile e rappresentano le fondamenta di una società che guarda al futuro con speranza e fiducia.

Voglio esprimere un sincero ringraziamento alla Diocesi di Imola e al Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Mosciatti, per l’impegno pastorale e il costante sostegno offerto alla nostra comunità. In un tempo segnato da difficoltà economiche, sociali e ambientali, la loro guida spirituale e il loro lavoro concreto sono per tutti noi un punto di riferimento essenziale.

In questi tempi difficili, in cui i conflitti e le tensioni globali mettono a dura prova la nostra umanità, è importante riaffermare con forza il valore della pace. La pace non è solo l’assenza di guerra, ma la costruzione quotidiana di relazioni basate sul rispetto, sull’ascolto e sulla cooperazione. Imola, con la sua storia e la sua cultura, ha sempre saputo coltivare questi valori, e oggi più che mai dobbiamo impegnarci affinché essi siano il faro che guida le nostre azioni.

Le celebrazioni di San Cassiano, che vedranno intrecciarsi momenti di preghiera, tradizioni popolari e iniziative culturali, saranno un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità. Partecipando alle attività organizzate, come la storica biciclettata e il corteo storico, celebriamo insieme la nostra identità imolese, unendo passato e presente in un percorso comune verso il futuro.

L’augurio che rivolgo a tutte le concittadine e a tutti i concittadini è che questa ricorrenza possa essere un momento di gioia e di riflessione. Ricordiamoci che ognuno di noi ha un ruolo importante nel costruire una comunità forte e coesa, capace di affrontare le sfide del presente e di immaginare un domani migliore.

Continuiamo a lavorare insieme, con la consapevolezza che la nostra forza risiede nella nostra unione e nella nostra determinazione a non lasciare indietro nessuno. Buona festa di San Cassiano a tutti!”.