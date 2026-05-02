Imola, il sindaco Panieri ricorda Zanardi: “Aveva un legame speciale con il nostro circuito”

Il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha ricordato Alex Zanardi: “Oggi l’Italia perde un simbolo di coraggio, forza e umanità. Alex Zanardi ha insegnato a tutti noi che la vita può metterci davanti prove durissime, ma che dignità, passione e determinazione possono trasformare il dolore in esempio. Imola gli ha voluto bene, Alex era particolarmente legato al dottor Claudio Costa, suo angelo custode durante le numerose competizioni fatte. La città coltiverà per sempre il ricordo del suo legame speciale con il nostro circuito”.