Imola, il sindaco Panieri ricorda Carlo Petrini: “Un intellettuale civile, un visionario concreto”. Il suo saluto a Re Carlo a Ravenna

Il sindaco di Imola Marco Panieri in una nota ha ricordato Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food era molto legato alla Romagna e a Graziano Pozzetto e l’anno scorso venne a Ravenna in occasione della visita dei Reali di Inghilterra.
“La scomparsa di Carlo Petrini - ha dichiarato Panieri - è una perdita profonda per il Paese e per tutta la cultura del cibo, dell’ambiente e delle comunità. Con Slow Food, Terra Madre e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Petrini ha cambiato il modo di pensare il cibo: non solo come nutrimento o consumo, ma come cultura, relazione, territorio, giustizia sociale, tutela della biodiversità e responsabilità verso il futuro. Imola conserva un legame speciale con la sua figura. Nel 2004, nell’ambito del Baccanale, la nostra rassegna enogastronomica e culturale, gli fu assegnato il Garganello d’Oro, premio dedicato alla promozione della cultura del cibo. Fu un riconoscimento a una visione che ha saputo parlare al mondo partendo dalle comunità locali, dai produttori, dalle tradizioni e dalla qualità dei territori. Oggi ricordiamo un intellettuale civile, un visionario concreto, una persona capace di trasformare il piacere del cibo in un pensiero politico e culturale alto, sempre legato alla dignità delle persone e alla cura della terra. A nome della città di Imola esprimo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, alla comunità di Bra, a Slow Food e a tutte le persone che in Italia e nel mondo continueranno a camminare nel solco della sua eredità”.
Petrini venne a Imola anche nel 2009 in occasione della presentazione di un libro di Massimo Montanari.