Imola, il sindaco Panieri: “La festa di San Cassiano ci richiama al valore della pace”

Imola
  • 13 agosto 2025
Un momento della biciclettata di martedì (foto Mmoh)
Un momento della biciclettata di martedì (foto Mmoh)

Per la ricorrenza di San Cassiano, il sindaco Marco Panieri ha inviato un messaggio agli imolesi: “In occasione della solennità di San Cassiano, Patrono della nostra Città e della Diocesi di Imola, desidero rivolgere a tutte e a tutti voi un pensiero di vicinanza, di gratitudine e di speranza. San Cassiano di Imola, che è stato educatore e testimone di fede fino al martirio, rappresenta una figura profondamente legata alla nostra identità collettiva.

La sua vita ci ricorda l’importanza della testimonianza, del coraggio e della coerenza, anche nei momenti più difficili. Valori che, ancora oggi, possono e devono guidarci nel nostro impegno civile, comunitario e istituzionale. La festa del nostro Patrono non è soltanto un momento religioso, ma è anche un’occasione per riscoprire il senso di appartenenza alla nostra comunità e alla nostra storia. I tanti appuntamenti previsti, fra gli altri, il corteo storico, la biciclettata per la pace e il pranzo di solidarietà, testimoniano una città che vuole essere viva, solidale e capace di tenere insieme spiritualità, tradizione e attenzione agli altri.

Rivolgo un sincero ringraziamento alla Diocesi di Imola, a Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Mosciatti e a tutte le realtà parrocchiali, pastorali e associative, per il prezioso lavoro quotidiano che svolgono nella nostra comunità. L’impegno che condividiamo, anche negli ambiti sociali, educativi, abitativi e di contrasto alle fragilità, è un ottimo esempio di collaborazione per il bene comune. Tra le difficoltà legate al costo della vita, le emergenze e le ferite lasciate dalle alluvioni, sappiamo bene che non è un periodo semplice. Eppure il nostro tessuto sociale – fatto di relazioni, volontariato e prossimità – tiene ed è una garanzia di coesione, grazie anche al ruolo fondamentale che Comune e Diocesi svolgono come pilastri di questa rete.

Viviamo un tempo segnato da grandi incertezze. Le tensioni internazionali, i drammi umanitari – penso in particolare alla situazione in Medio Oriente, alla Striscia di Gaza, la cui condizione è inaccettabile e che non può più trovarci indifferenti - ci interrogano profondamente sui tempi che siamo chiamati a vivere. Non dimentichiamo, inoltre, il dramma che sta vivendo anche la martoriata Ucraina, vittima di un’invasione brutale e senza alcuna giustificazione legittima. In questo contesto, anche il nuovo Papa Leone XIV ci è d’esempio con il suo costante richiamo a una Chiesa vicina agli ultimi, capace di parlare al cuore delle persone e di farsi voce di pace in un mondo attraversato da troppe ingiustizie. Oggi più che mai, sentiamo il dovere di richiamare il valore della Pace come responsabilità collettiva e quotidiana, rilanciando l’impegno, citato molto spesso dal Vescovo Mosciatti, ad essere “artigiani di pace”, una definizione che trovo particolarmente efficace. Non è un’utopia, ma una scelta che interpella ciascuno di noi nei gesti, nelle parole, nei rapporti umani e anche istituzionali.

San Cassiano è anche Patrono degli scrittori. Con la sua ispirazione e la sua storia, in questo tempo in cui spesso la parola viene usata per dividere e accrescere odio, vogliamo ricordarci ed impegnarci a usare la parola per costruire, per curare, per educare. Che questa ricorrenza possa essere, per tutte e tutti, un’occasione di festa autentica, di incontro e di riflessione. Continuiamo insieme a prenderci cura della nostra città con passione, determinazione e spirito di servizio, costruendo ogni giorno una comunità più giusta, accogliente e unita. Buona festa di San Cassiano!”

