Imola, il sindaco Panieri: “L’Osservanza un parco dell’innovazione”. Nuovo impianto di rilevazione incendi per la Biblioteca

Nei giorni scorsi il sindaco di Imola Marco Panieri, il presidente della Fondazione Accademia internazionale di Imola ‘Incontri con il maestro’ Corrado Passera e il presidente del ConAmi Fabio Bacchilega hanno svolto un sopralluogo al cantiere dell’Osservanza, in particolare nel Padiglione 1, che ospiterà la nuova sede dell’Accademia Pianistica internazionale ‘Incontri con il maestro’.

Ne dà notizia il Comune, precisando che la delegazione è stata accompagnata dal personale tecnico dell’area immobiliare del ConAmi, dall’ingegner Roberto Ballardini, progettista e direttore dei lavori, dal direttore tecnico Michele Daniele e da Marco Cristini, direttore di cantiere.

La trasformazione del complesso dell’Osservanza, che vede un investimento complessivo da 4,8 milioni di euro, “rappresenta - dichiara Panieri - uno dei progetti di riqualificazione più ambiziosi e significativi per la città, in un’area di 123.000 metri quadrati che sta rinascendo come un polo di innovazione, cultura e formazione e diventerà un vero e proprio ‘Parco dell’innovazione’”.

Da parte sua, Passera afferma di aver ricavato “un’impressione formidabile” dal sopralluogo, “sia per la qualità del lavoro che si sta facendo e il rispetto dei tempi, sia per la visione che abbiamo potuto toccare di tutta l’Osservanza”. Infine, Bacchilega si dice “orgoglioso e soddisfatto del lavoro che stiamo facendo per la realizzazione del Pnrr nel nostro territorio”.

Biblioteca Comunale

Il Comune annuncia inoltre “l’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria nella Biblioteca Comunale”, un intervento che prevede “la sostituzione dell’impianto Irai (Impianto di rivelazione e allarme incendio) e l’installazione di un nuovo sistema di spegnimento a gas a protezione del caveau e la sostituzione dell’illuminazione interna ed esterna con soluzioni a basso consumo energetico”. Nel caveau, dettaglia l’amministrazione, sarà installato “un nuovo impianto di rilevazione incendi ad aspirazione, che includerà tre linee distinte di aspirazione dell’aria”.

Il nuovo impianto di spegnimento “sarà costituito da 26 bombole di gas azoto, installate in un locale esterno adiacente al caveau”. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 810.000 euro, in parte provenienti da fondi comunali e in parte da un contributo regionale in conto capitale”. Soddisfatto l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi, secondo cui “grazie a questa iniziativa, la Biblioteca Comunale potrà migliorare la propria fruibilità grazie al livello di illuminazione di gran parte dei propri spazi, garantire maggiore sicurezza a lavoratori e utenti e ridurre il consumo energetico dell’intero edificio, in linea con l’impegno dell’amministrazione comunale di valorizzare e preservare i beni culturali della città”.