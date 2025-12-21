Imola, il sindaco Marco Panieri fa il bilancio di cinque anni e per le prossime elezioni comunali lancia la sfida a Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia

Gli auguri di Buone feste alla città sono anche l’occasione di un bilancio personale e di una riflessione sul prossimo appuntamento con le urne. Perché il sindaco Marco Panieri lo ribadisce: «Il nostro programma era tarato su dieci anni, e ora lo confermo». Giocoforza, quindi, il programma è già quasi fatto, con le opere avviate e da completare. «Sono molto curioso di come si esprimeranno gli imolesi, leggerò il loro voto come una valutazione del mio lavoro di cinque anni, a tratti davvero difficili - dice il sindaco partito da under 30 . La cosa che mi dispiacerebbe di più sarebbe se non andassero a votare pensando che il risultato sia scontato. Non è così, e, ripeto, è giusto capire se la nostra idea di città e il lavoro fatto sia stato gradito oppure no».
Verso le elezioni
Chi vorrebbe sfidare? «La sfida sarà con il centrodestra ovviamente. Nella persona di chi? Mi aspetto che il candidato sia Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia con il quale in questi cinque anni ho avuto un confronto serrato, del resto altri nomi come quello di Simone Carapia sempre di FdI o Daniele Marchetti della Lega sono già stati spesi. L’unico che non è ancora stato sfidato è Vacchi». Quello che per il sindaco sembra invece essere totalmente fuori discussione, a livello di Amministrative, è qualsivoglia ipotesi di alleanza con il Movimento 5 Stelle. I livelli regionali dello stesso partito erano stati possibilisti, smentiti però dal volto di riferimento su Imola, ovvero il già consigliere Ezio Roi. «Quando si vota per la città si guarda alla persona, all’idea di città che vuole promuovere - dice lo stesso Panieri -. Il campo largo nazionale non lo trovo calzante a livello locale, specie se si considerano i toni tenuti in aula e on line da parte di coloro che per il Movimento 5 Stelle si candidarono nel 2018. Siamo su filoni diversi e non credo alle sinergie a tutti i costi, quindi a meno che non si cancelli tutto quello che è stato fatto fin qui non ci saranno alleanze in quella direzione, noi andremo avanti sulla linea data».