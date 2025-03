Imola, il sindaco e il caso dei 200mila euro: “Ci costituiremo parte civile”

«Nel processo penale che si aprirà (ad oggi non risulta ancora la chiusura indagini, ndr) come Comune e io personalmente ci costituiremo parte civile perché chi ha cagionato questo danno non solo è giusto che paghi, ma riteniamo che debbano essere risarciti anche i danni di immagine patiti in via diretta e indiretta, anche personalmente, per le affermazioni emerse in queste settimane da parte di persone che hanno accostato indebitamente la mia figura a questo fatto insinuando profili di illegalità quando invece ci siamo mossi da subito per accompagnare la legalità. La misura è estremamente colma». A dirlo è stato il sindaco Marco Panieri collegato on line alla commissione consigliare di ieri (era in viaggio essendo stato convocato a Roma il giorno prima per un impegno istituzionale e non era fisicamente in aula) sulla spinosa questione dei 200mila euro venuti a mancare dalle casse di Area blu.

