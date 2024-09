Imola, il Sillaro esonda a Sesto Imolese strade chiuse nella Bassa e in Vallata compresa la Montanara verso la Toscana

Intorno a mezzanotte l’esondazione del Sillaro ha toccato in più punti la frazione di Sesto Imolese, è mancata poco fa la luce a Giardino. I ponti sul torrente sono stati chiusi sulla delle SP 253 San Vitale a Sesto Imolese e sulla Sp 50 a Sant’Antonio e Portonovo di Medicina. Sempre nella Bassa chiuse la SP 51 Medicina-Bivio Selice al km 10, in fase di chiusura il Ponte Benelli a Spazzate Sassatelli. In Vallata la Prefettura conferma la chiusura della SP 34 Gesso, chiusa dal km 11 al km 13 , della SP 610 “Montanara”, chiusa dal km 49 al confine con la regione Toscana. Strade percorribili solo in caso di emergenza SP 15 Bordona , SP 21 Sillaro, SP 33 Casolana. La pioggia continua a cadere copiosa anche sulla città di Imola dove il sindaco Marco Panieri ha comunicato dopo la mezzanotte e mezza di aver sospeso la circolazione in via precauzionale nelle vie Graziadei, Tiro a Segno, Quarantini, Ponte Tosa, Ponte Viale Dante, Ponte di via Nuova, di Dozza, Rondinella. Una mole d’acqua che ha superato quella del maggio 2023 sul territorio imolese, e anche in Vallata dove il risveglio riserverà un altro duro bilancio da affrontare.