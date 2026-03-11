Imola, il ristorante San Domenico festeggia 56 anni con due menù che raccontano la storia e il futuro

Cinquantasei anni di alta cucina. Era il 7 marzo 1970 quando il fondatore del San Domenico di Imola Gian Luigi Morini apriva le sue porte e accomodava ai tavoli i primi commensali che avrebbero assaggiato i piatti di Nino Bergese e dell’allora allievo già più che promettente Valentino Marcattilii. Il mondo è cambiato, anche alcune presenze in sala e in cucina sono mutate, ma i legami non sono mai stati spezzati con le origini e forse per questo il ristorante San Domenico di Imola in tutti questi anni ha mantenuto sempre le due stelle Michelin conquistate già nel 1977. Oggi è sempre uno tra i ristoranti più longevi e leggendari del panorama enogastronomico nazionale.
A sottolineare i risultati ottenuti in oltre mezzo secolo proprio il giorno dell’anniversario sono entrati a far parte della carta due nuovi menù che ripercorrono il cammino del San Domenico e ne anticipano le traiettorie future.