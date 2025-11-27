Imola, il reparto di Ostetricia e Ginecologia riceve il Bollino Rosa

Grande soddisfazione per il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Imola, che ha ricevuto il prestigioso Bollino Rosa per il biennio 2026-2027, riconoscimento conferito da Fondazione Onda ETS agli ospedali italiani che si distinguono per l’impegno nella promozione della medicina di genere e nell’offerta di servizi dedicati alla salute femminile.

Il Bollino Rosa rappresenta una certificazione di qualità che valorizza le strutture capaci di garantire percorsi di prevenzione, diagnosi e cura attenti alle specificità di genere, con particolare attenzione all’accoglienza e al supporto delle pazienti. Questo riconoscimento conferma il ruolo del reparto di Ostetricia e Ginecologia come presidio di eccellenza per le donne del territorio imolese e del Nuovo Circondario.

“Ricevere il Bollino Rosa – ha commentato il dottor Stefano Tamburro, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia - è per noi motivo di grande orgoglio e un riconoscimento del lavoro quotidiano svolto da tutti noi: medici, ostetriche, infermieri ed operatori socio-sanitari. Ogni giorno ci impegniamo per garantire alle donne percorsi di cura sicuri, personalizzati e multidisciplinari, che tengano conto delle loro specifiche esigenze in tutte le fasi della vita. Questo premio ci stimola a continuare a crescere e a migliorare, rafforzando il nostro ruolo di punto di riferimento per la salute femminile nel territorio. Un ringraziamento a tutti gli operatori che hanno permesso di raggiungere questo traguardo, chirurghi, urologi, gastroenterologi, cardiologi, urgentisti, tutti con una sfida in più per il prossimo anno”.

“Il Bollino Rosa conferito al reparto di Ostetricia e Ginecologia – ha proseguito Agostina Aimola, direttrice generale - è un riconoscimento che valorizza l’intera Azienda Usl. È la conferma della qualità clinica e dell’attenzione all’accoglienza che caratterizzano la nostra offerta sanitaria. Far parte del network nazionale degli ospedali premiati significa essere un presidio di eccellenza e di prossimità per le donne, offrendo loro percorsi di prevenzione, diagnosi e cura in linea con i principi della medicina di genere. Questo risultato rafforza la nostra missione: mettere la salute delle persone al centro, con equità e sensibilità”.