Imola, il quartiere Pedagna senz’acqua da questa mattina fino alle 12.30

Risveglio complicato per i residenti del quartiere Pedagna, il più popoloso di Imola. Dalle prime ore di oggi manca infatti l’acqua nelle case e nei condomini. Sarebbe la conseguenza di una rottura e al momento il ripristino del servizio viene indicato agli utenti che chiamano il numero telefonico Hera per la segnalazione guasti per le 12.30. Hera fa sapere che è in corso una riparazione in via Morine e «per consentire l’intervento è stato spento un rilancio e di conseguenza si stanno verificando fenomeni di bassa pressione nei piani più alti delle abitazioni».