Imola, il pubblico di Cremonini è già arrivato in città GALLERY MMPH

Il pubblico di Cesare Cremoni ha raccolto l’appello di arrivare per tempo. Le strade di Imola sono già piene di ragazze, ragazzi, giovani e meno giovani in fila per entrare al concerto in calzoncini corti e cappellino d’ordinanza perché il sole di questo pomeriggio di giugno non fa sconti e mancano ancora cinque ore al concerto.

In occasione del concerto di Cesare Cremonini, in programma oggi alla nuova Music Park Arena dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, l’Azienda Usl di Imola ha predisposto un articolato piano di assistenza sanitaria per garantire la massima tutela delle circa 75.000 persone attese all’evento e, allo stesso tempo, assicurare la piena continuità dei servizi sanitari per tutta la comunità.

L’obiettivo è consentire a cittadini, spettatori e residenti di vivere la giornata in serenità, grazie a un sistema di assistenza potenziato e integrato che coinvolgerà professionisti sanitari, mezzi di soccorso e strutture ospedaliere del territorio.

Tra le principali misure previste, sarà attivato un Posto Medico Avanzato in zona ex River Side, operativo dalle ore 14.00 di sabato fino alle 2.00 di domenica, con la presenza continuativa di personale medico e infermieristico dedicato. Parallelamente, sarà rafforzata la rete dell’Emergenza Territoriale 118 con un’automedica aggiuntiva e un incremento delle ambulanze distribuite nei punti strategici della città, dell’area dell’Autodromo e della stazione ferroviaria.

Il piano prevede inoltre il potenziamento delle risorse del Pronto Soccorso, dell’Osservazione Breve Intensiva e della Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta, con personale sanitario aggiuntivo e una particolare attenzione alla gestione di eventuali esigenze assistenziali correlate all’evento. Inoltre, grazie al Coordinamento della Centrale Operativa del 112 - 118, è consolidato il supporto trasversale della rete dell’emergenza, sia in area metropolitana che a livello Regionale, per garantire, se necessaria, una risposta ancora più ampia e tempestiva in caso di situazioni eccezionali.

«La sicurezza delle persone e la continuità dell’assistenza sanitaria rappresentano la nostra priorità – sottolinea Rodolfo Ferrari, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Azienda USL di Imola –. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario che ci consentirà di affrontare al meglio una giornata di grande partecipazione, mantenendo elevati standard di cura sia per chi prenderà parte al concerto sia per tutti i cittadini che avranno bisogno dei servizi sanitari del territorio. La collaborazione tra organizzatori, operatori sanitari, istituzioni e pubblico sarà fondamentale affinché una giornata attesa da migliaia di persone possa svolgersi nelle migliori condizioni di sicurezza e serenità, nel segno della musica e della partecipazione».