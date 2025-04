Imola il prossimo Baccanale sarà dedicato a “un mondo di spezie”, il 24 e 25 maggio arriva l’anteprima

Il Baccanale 2025 sarà intitolato “Un mondo di spezie”. La tradizionale rassegna enogastronomica e culturale di Imola, torna a far parlare di sé con l’anteprima del 24 e 25 maggio, un evento primaverile che anticipa la manifestazione autunnale e offre l’opportunità di scoprire le numerose novità in programma.

La più rilevante è senza dubbio il tema scelto per quest’edizione, che sarà il fulcro del ricco calendario di eventi e ispira i ristoratori a mettere in mostra la loro creatività con menu pensati ad hoc. Per l’edizione 2025, il tema scelto è “Un mondo di spezie”. Il termine “spezia” deriva dal latino species e indica una merce speciale e di pregio. Il dizionario Treccani le definisce come “sostanze aromatiche di origine vegetale, generalmente di provenienza esotica, usate per insaporire cibi e bevande, ma anche impiegate in medicina e farmacia”. “Il ruolo delle spezie sulle nostre tavole è sempre stato fondamentale nel consolidare la cucina italiana come una delle più apprezzate, e delle più imitate, al mondo. Abbiamo deciso quindi, con la scelta di questo tema, di rendere omaggio a quei piccoli ingredienti che hanno reso la nostra cucina così grande. Senza dimenticare naturalmente che, “Un mondo di spezie” parla anche delle tradizioni culinarie più lontane dalla nostra, ma che possono facilmente integrarsi per creare esperienze culinarie, e di vita, che arricchiscono tutte le persone che siedono intorno ad una stessa tavola”, dichiara l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili, Legalità e Pace, Giacomo Gambi, a proposito del tema 2025.

Le spezie hanno accompagnato la storia dell’umanità per millenni. Già Greci e Romani le utilizzavano, importandole dall’Estremo Oriente e dal Mediterraneo, mentre nel Medioevo il loro valore crebbe esponenzialmente, diventando protagoniste di commerci globali e persino motore di esplorazioni e conquiste. Furono tra le prime merci a essere scambiate su lunghe distanze, contribuendo alla prosperità di molte città e scatenando contese tra imperi. Basti pensare che la scoperta dell’America avvenne mentre si cercavano nuove rotte per le Indie produttrici di spezie. Le botteghe speziali nel Medioevo offrivano una varietà incredibile di spezie, molte delle quali oggi dimenticate. Tra le più diffuse c’erano pepe, noce moscata, cannella, chiodi di garofano, zenzero, tamarindo, cumino, anice stellato e liquirizia. Alcune piante aromatiche, come lo zafferano e il coriandolo, furono introdotte in Europa, mentre dalla scoperta dell’America arrivarono la vaniglia e il peperoncino, che possiamo includere fra le spezie anche se in effetti fu acclimatato in Italia e in altri paesi europei.

Con l’Anteprima Baccanale, Imola inaugura la stagione 2025 con un calendario ricco di eventi per scoprire e vivere il territorio, offrendo un assaggio di quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel panorama culturale e gastronomico in un’edizione che sarà speciale, con sorprese e nuovi progetti. Presentazioni, chef stellati, laboratori, show-cooking, mostre e molto altro, in linea con le novità introdotte nel 2024 e che proseguiranno nel 2025 all’insegna del nuovo tema. Inoltre, in occasione degli eventi del World Endurance Championship (18-20 aprile) e del Gran Premio di Formula 1 (16-18 maggio) che si svolgeranno presso l’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, il Baccanale sarà presente con diverse modalità per la promozione e la valorizzazione, in città e nel centro storico, di eccellenze enogastronomiche legate al Made in Italy e al territorio emiliano-romagnolo.