Imola il Moto club Checco Costa compie 100 anni: ecco come festeggerà

Cento anni e non li dimostra. Anzi, per ricordare a tutta la città e agli appassionati quale e quanta storia abbia, il Moto Club Santerno “Checco Costa” ha preparato una serie di iniziative che, dall’1 al 12 giugno, metteranno al centro della Motor Valley la centenaria attività del sodalizio imolese. Il tutto è stato presentato ieri nella Sala del Consiglio comunale, scelta appositamente dalle istituzioni e dal club motoristico alla luce dell’importanza della ricorrenza.

Il Moto Club Santerno ‘Checco Costa’ (definitivamente così ribattezzato nel 2013) nasce infatti nel marzo del 1926, da una branca dell’allora USI Unione Sportiva Imolese, con denominazione ‘Motoristi Imolesi’ e affiliato alla ‘Reale Motociclisti d’Italia’. La sua storia arriva fino ai giorni nostri, attraverso una miriade di eventi, non solo competitivi; vale infatti la pena di ricordare l’attività moto turistica, che porta tuttora lo stendardo imolese in giro per il mondo: «Per il Moto Club Santerno non parliamo di passato, ma di identità della nostra città – ecco le parole del Sindaco Marco Panieri -, perché ha tramandato di generazione in generazione la passione per i motori in un terra che di questi valori vive. E lo sguardo va al futuro, questa sua missione infatti deve proseguire».

Se l’assessora all’Autodromo Elena Penazzi ha sottolineato come «In questi anni di collaborazione con il Moto Club ci siamo sentiti parte della stessa squadra, uniti dall’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e la sua tradizione sportiva», ecco che il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli ha sottolineato un dato importante: «Abbiamo 1600 motoclub in Italia, ma al massimo 5-6 hanno raggiunto i 100 anni di vita e fra questi adesso c’è anche il Checco Costa». Emozionato, e non poteva essere altrimenti, il presidente del club Carlo Costa, che ha letto pure un saluto del fratello Claudio: «Nel campo del motociclismo non abbiamo tralasciato niente – ha detto – e Checco Costa ha voluto che il motoclub fosse tutt’uno con la città di Imola. Per questo abbiamo sempre dato tanto spazio al sociale».

Gianfranco Bernardi, presidente del Circolo Culturale Piani, ha rivelato l’emissione di uno speciale annullo filatelico, prodotto in occasione delle celebrazioni da Poste Italiane, e il ds del Motoclub Claudio Ghini ha rivelato il programma del Centenario, quasi tutto in concomitanza con la tappa imolese del Campionato Italiano Velocità (6-7 giugno) tra percorsi museali e attività in pista. La mostra “Moto Club Santerno Checco Costa – La Storia”, allestita all’Autodromo nel Museo Checco Costa dall’1 al 12 giugno (entrata gratuita), sarà il perno di tutti i festeggiamenti con pannelli espositivi, foto, memorabilia, trofei, filmati inediti e una carrellata di motociclette originali, storiche e vincenti.