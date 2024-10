Imola, il mondo Ferrari in passerella sulla pista e nel paddock e sabato mattina il Ferrari Show dal centro città fino all’autodromo

Prosegue, anche se il meteo non è dei migliori, fino a lunedì prossimo l’autodromo di Imola ospita le Finali Mondiali Ferrari 2024, per la terza volta nella storia, dopo le edizioni del 2022 e del 1998. Le attività di pista sono cominciate mercoledì con numerose sessioni in pista riservate ai programmi F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme e Club Competizioni GT (oltre 20). Per gli appassionati un’occasione unica per vedere in azione, in turni non competitivi, le monoposto che hanno scritto la storia delle competizioni in F1 dagli anni Settanta ai propulsori ibridi del terzo millennio ci sarà anche la 499P modificata, il modello che dal 2024 ha inaugurato il nuovo programma Sport Prototipi Clienti, ma nella stupefacente mostra storica allestita al paddock, con accesso purtroppo non concesso al pubblico ma solo a clienti e ospiti, sono esposte anche le vetture con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen vincitrice hanno vinto quest’anno la 24 Ore di Le Mans, ma si può ammirare anche la 296 GT3 che quest’anno ha festeggiato lo storico successo alla 24 Ore di Daytona con Pier Guidi, Calado, Davide Rigon e Daniel Serra. Il presente e il passato, compresa la monoposto di Gilles Villeneuve con cui corse il campionato del 1981, quindi anche il primo Gran Premio di San Marino in riva al Santerno, o la numero uno autografata di Michael Schumacher che a sua volta solcò la pista imolese nel 2002. Per domani è attesa la grande parata del Ferrari Show che unirà il centro di Imola all’autodromo. La parata prenderà il via da piazza Gramsci, per poi proseguire in via Mazzini e viale Dante per entrare alle 12.45 all’interno della pista e dare il via all’atteso Ferrari Show, tutti potranno ammirare in strada dal vivo numerose vetture in testa ci saranno le Ferrari protagoniste della 24 Ore di Le Mans.