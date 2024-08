Imola, il “Mercatino dei cappuccini” riparte lunedì 19 agosto

Lunedì 19 agosto alle ore 15 apre il “Mercatino dei cappuccini 2024”. A organizzare il mercatino sono i volontari di “Missione per Bene ODV”, l’associazione che si occupa del mercatino dal 2020 e che opera nel territorio imolese e in sinergia con le Missioni dei Cappuccini dell’EmiliaRomagna nel mondo.

Il mercatino sarà aperto per due settimane, da lunedì 19 a sabato 31 agosto, in questi orari: dal lunedì al venerdì ore 15-18,30, sabato 24 agosto ore 10-12 e 15-18,30 e l’ultimo sabato, 31 agosto, solo mattina ore 10-12. Negli orari di apertura sarà sempre presente lo stand con i prodotti del commercio equo-solidale di Giusto Scambio Imola. Ogni giorno ci saranno raccolte di materiale usato, anche in collaborazione con alcune parrocchie della Diocesi. Per chi volesse donare materiale può farlo portandolo alla Portineria di via Fontanelle 1/C. Gli orari della portineria in queste due settimane saranno i seguenti: mattina ore 9,30-12 e pomeriggio ore 15-18,30 (mentre è leggermente ridotto durante il resto dell’anno).

Per l’Etiopia

Il ricavato di questo evento di beneficenza sarà destinato a tre piccole cliniche del Dawro, Etiopia. Sono la clinica di Duga, costruita da padre Raffaello Del Debole agli inizi del Duemila, la clinica di Bacho dove opera stabilmente il medico bolognese dott. Stefano Cenerini e la clinica di Gassa Chare, la prima ad essere stata costruita che ora è in gestione alle Suore della Provvidenza. Tre piccoli centri di primo soccorso che servono una regione abitata da circa 500 mila persone. Si svolgono visite, esami di laboratorio, cure oculistiche, cure ed estrazioni dentarie, poi ovviamente anche follow up delle gravidanze e parti (anche cesarei). I malati possono anche ricevere i medicinal