Imola, il gruppo storico del Movimento 5 Stelle non parteciperà alle elezioni comunali: «Nessuna alleanza, ci fermiamo qui»

Se campo largo sarà, a sostegno del bis di Marco Panieri, l’ipotetica alleanza non avverrà certo con il gruppo storico del Movimento 5 Stelle di Imola. Ezio Roi e i compagni di viaggio delle origini, con lui Massimo Neri, Fabrizio Sarti e Fabrizio Favilli, avrebbero voluto presentare una lista autonoma alle Amministrative ma non è stato concesso dai livelli superiori. «Ci hanno detto che non siamo un comitato certificato, come da tre anni a questa parte prevede lo statuto voluto da Giuseppe Conte, ci hanno detto che non abbiamo fatto attività sul territorio e che abbiamo avvelenato il percorso per avvicinarsi a questa maggioranza - hanno sintetizzato ieri i portavoce storici - . Il fatto è solo che noi saremo anche rimasti in pochi ma di certo siamo rimasti fedeli all’idea iniziale del movimento. La politica delle alleanze, contro i principi predicati fin qui, la lasciamo ad altri». A settembre 2025 quando il referente provinciale Gabriele Lanzi e il coordinatore regionale senatore Marco Croatti avevano fatto sapere che in vista delle elezioni di Imola (e Faenza) che ci sarebbero stati mesi di «dialogo aperto con le forze progressiste e del civismo, per verificare possibili convergenze utili a costruire risposte concrete ai bisogni delle comunità», lo stesso gruppo imolese aveva risposto secco: «Mai alleati col Pd a Imola». Dal canto suo il sindaco ricandidato del Pd Panieri di recente ha ribadito: «Il campo largo nazionale non lo trovo calzante a livello locale, specie se si considerano i toni tenuti in aula e on line da parte di coloro che per il Movimento 5 Stelle si candidarono nel 2018». Ezio Roi questa volta è stato d’accordo con lui.

Poi però c’è stata un’evoluzione e dagli incontri con i propri livelli provinciali e regionali la distanza degli imolesi è parsa sempre più evidente fino a rivelarsi «insanabile». «Durante un recente incontro degli iscritti del circondario, ci è stato riferito che, in assenza di un confronto preventivo finalizzato a un’intesa con le altre forze del cosiddetto “campo progressista”, non sarebbe stato concesso il simbolo per una lista del Movimento 5 Stelle a Imola - spiegano gli “storici grillini” -. In cinque anni di mandato amministrativo, le proposte e le istanze portate avanti dal nostro consigliere comunale non hanno trovato alcuna reale convergenza, rendendo di fatto impraticabile un percorso condiviso. Questa impostazione, che privilegia equilibri politici sovraordinati rispetto all’autonomia dei territori e alla volontà degli elettori, non appartiene al nostro modo di intendere il Movimento 5 Stelle». Rimarcano poi altri due passaggi: «Ci è stato contestato di aver reso difficile il rapporto politico con l’attuale amministrazione comunale, a causa di una linea di opposizione ritenuta troppo conflittuale. Nel secondo, alla nostra osservazione secondo cui una parte rilevante dell’elettorato imolese non vedrebbe positivamente un eventuale accordo con il Pd, ci è stato risposto testualmente: “se i nostri elettori non sono d’accordo, cambieremo elettori”». Inaccettabile per il gruppo. Da cui l’annuncio, ieri, della «sofferta decisione»: «Se essere coerenti con la nostra contrarietà alle scelte di questa Amministrazione che si occupa di affari più che di servizi pubblici, e mantenere saldi i principi in cui abbiamo sempre creduto significa fermarsi, allora ci fermiamo» ha detto Ezio Roi. Finirà il suo mandato di consigliere poi probabilmente si ritirerà a vita privata. All’orizzonte non ci sarebbero infatti liste civiche, dice, e non tira in ballo l’associazione Uniti possiamo, e forse mancano anche i tempi. «Siamo arrivati alla fine del nostro percorso fatto di gioie, dolori e traguardi insperati che non abbiamo saputo sfruttare - ha chiuso Fabrizio Favilli che ha praticato i banchi dell’unica maggioranza imolese non di centrosinistra fino poi a farla cadere in opposizione alla propria stessa sindaca -. Comunque, abbiamo fatto un po’ di storia di Imola».