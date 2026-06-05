Imola, il giornale scolastico “Il Liceale” premiato dall’Ordine dei Giornalisti

Il Liceale, giornale scolastico del Polo Liceale Imolese (Liceo Rambaldi, Valeriani, Alessandro da Imola) ha vinto il secondo premio del concorso “Fare informazione a scuola” indetto dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna tra i giornali scolastici della nostra regione. Nato nel 2022 grazie alla collaborazione con l’editrice Il Nuovo Diario Messaggero, Il Liceale è un quadrimestrale di 16 pagine. Ogni anno, attraverso progetti inseriti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, per dare alla stampa il loro giornale, studenti e studentesse, per una settimana, si trasformano in giornalisti, proponendo temi, intervistando coetanei, professori ed esperti, scrivendo gli articoli. La profondità dei temi trattati, la leggerezza di alcune rubriche, la puntualità degli argomenti inerenti la vita della scuola sono stati gli elementi che hanno motivato il premio da parte dell’Odg.

La consegna dell’attestato è avvenuta nell’ambito di un’articolata cerimonia di consegna di numerose borse di studio agli allievi meritevoli del Polo Liceale nell’ambito di varie discipline sia di studio che sportive. “Io merito”, quinta edizione della “Giornata dell’eccellenza liceale” si è svolta presso Palazzo Sersanti in piazza Matteotti a Imola. Invitati il presidente dell’Odg Silvestro Ramunno e la segretaria dell’Odg Elide Giordani. Nell’occasione il presidente Ramunno ha invitato i ragazzi presenti a non sprecare la propria attenzione concedendola a siti e comunicazioni appositamente attrezzati per catturare lo sguardo di chi legge ma non sempre portatori di notizie certificate e professionali. La segretaria Giordani ha evidenziato il successo della prima edizione del concorso “Fare informazione a scuola” anticipando che l’ordine sta già predisponendo la seconda edizione.