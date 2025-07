Imola, il flusso ordinato del pubblico transgenerazionale degli AC/Dc sceglie il treno FOTOGALLERY MMPH

Transgenerazionale, maglietta nera d’ordinanza, soprattutto maschi, gruppi di amici, ma anche padri e madri con figli adolescenti o già grandi, oppure coppie avanti con gli anni di nuovo libere di divertirsi, o forse non hanno mai smesso. Arrivano per lo più a piedi dalla stazione alla spicciolata, per tempo. Chi era arrivato per il campeggio si era dotato di bicicletta pieghevole, il mezzo più usato per spostarsi da un capo all’altro della città visto circolare nelle ultime 24 ore. Nessuna invasione, un fluire continuo e ordinato che è iniziato ieri e continua in queste ore e si mischia per il momento alla vita quotidiana cittadina attraversando il centro storico. La direzione è una sola: autodromo, dove a breve, alle 13 apriranno i cancelli sul paddock d’asfalto in attesa del concerto, gli AC/DC sono dati in arrivo pochi minuti prima dell’inizio della performance, non ci sono state prove in questi giorni, del resto fanno questo da cinquant’anni. Al momento le nuvole danno una qualche tregua dai raggi del sole, ma le temperature sono elevate come previsto.