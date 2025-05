Imola, il cordoglio per la scomparsa di Bruno Scala

Si è spento all’età di 79 anni Bruno Scala, molto noto in ambito sindacale imolese. Era stato dipendente dell’Irce di Imola poi per molti anni impegnato nel sindacato.

Con profondo dolore ne hanno annunciato la scomparsa la Camera del Lavoro di Imola e lo Spi di Imola che di lui ha scritto : « Figura storica del movimento sindacale locale e compagno stimato da tutte e tutti coloro che hanno avuto l’onore di condividere con lui anni di battaglie per i diritti dei lavoratori».

«Bruno ci ha lasciati, portando via con sé un pezzo importante della nostra storia. Sindacalista appassionato, uomo di grandi valori e instancabile impegno, ha dedicato la sua vita alla tutela del lavoro, alla solidarietà e alla giustizia sociale. Sempre presente, sempre disponibile, Bruno è stato un punto di riferimento per generazioni di lavoratrici e lavoratori, ma anche per i giovani sindacalisti che in lui trovavano un esempio di coerenza, umanità e determinazione.

La sua esperienza, maturata nel corso di decenni di attività sindacale, è stata una risorsa preziosa per l’intero territorio. Bruno non ha mai fatto mancare la sua voce, spesso scomoda ma sempre autentica, in difesa dei diritti fondamentali, della dignità delle persone, del valore del lavoro. Quando ti lascia un compagno militante con cui hai condiviso intere giornate di lotta, di impegno, di volontariato, senti che se ne sta andando un pezzo di te stesso - scrive in una nota la Cgil di Imola -. Alla sua famiglia, va l’abbraccio più sincero della Cgil e dello Spi di Imola. La sua memoria continuerà a vivere nelle lotte quotidiane, nel ricordo affettuoso di chi lo ha conosciuto, e nei valori che ha contribuito a costruire e difendere».