Imola, il cordoglio del sindaco Panieri per la morte di Sergio Lancieri “custode” del monumento a Senna

Custode volontario del monumento a Senna di cui si occupava da una ventina d’anni. Sergio Lancieri è morto sabato all’età di 78 anni. A darne la notizia è stato il figlio Gabriele ieri sui social: «È un momento di profonda tristezza - ha scritto il figlio - Sergio, il numero 1 della nostra famiglia ci ha lasciato. Continuerai a proteggerci come lo hai fatto fino adesso lasciandoci tutta la tua forza. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi! Anche se non sarà più come prima senza di te». Uno dei modi in cui Sergio Lancieri , conosciuto da tanti imolesi del mondo delle corse, manifestava il suo amore per il Motorsport e il suo idolo di sempre , il campione brasiliano morto proprio nella sua Imola. Quello di mantenere pulita l’area circostante al monumento collocato al Tamburello, era un po’ anche il suo modo per conoscere persone animate dalla sua stessa passione provenienti da tutto il mondo, perché i tifosi di Ayrton visitano quel luogo-mausoleo tutti i giorni dell’anno in gruppo o alla spicciolata. Grande appassionato di Formula uno, Lancieri, collezionava poi oggetti legati al Circus della velocità e in particolare pneumatici che lui poi trasformava anche in maniera artistica, animando anche alcune vetrine nell’attesa dell’arrivo del Gran premio.

Una passione pari a quella per la scultura che concentrava sulla produzione di un oggetto particolarmente identitario della Romagna, la caveja. In ferro battuto e in altri metalli, generiche o celebrative di diversi eventi, la sua produzione era assidua e molto prolifica, per questa sua passione aveva aderito all’associazione Scultori e pittori imolesi.

«Imola saluta con affetto e riconoscenza Sergio Lancieri, artista e appassionato della sua comunità, capace di trasformare la sua creatività in un omaggio ai valori e alle tradizioni della nostra terra - è il messaggio di cordoglio del sindaco Marco Panieri -. Le sue caveje, realizzate per la musica, per Ayrton Senna e per il motorsport, hanno rappresentato un segno distintivo del suo legame con la Romagna, con la sua storia e con le sue passioni più autentiche. Grande amante della Formula 1, Sergio ha dedicato con generosità il suo tempo alla cura del monumento di Ayrton Senna, mantenendo vivo il ricordo di un campione che tanto ha significato per la nostra città e per i tifosi di tutto il mondo. Il suo entusiasmo e la sua dedizione resteranno un segno indelebile nella memoria collettiva. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Imola, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Un pensiero particolare va al figlio Gabriele Lancieri, che oggi porta avanti la passione per il motorsport e continua a far vivere l’eredità di un amore irriducibile per questo mondo».