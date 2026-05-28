Imola, il consiglio comunale meno variegato di sempre: ecco le tante liste che restano fuori

Dal nuovo consiglio comunale che esce dalle urne, resta fuori un numero di liste maggiori rispetto a quello che entra. Sarà l’assemblea meno “variegata” di sempre, il che vuol dire che molte delle sensibilità e idee politiche di pezzi minoritari della città non saranno rappresentati e, se vorranno, potranno lavorare solo fuori dal palazzo sui temi che stanno loro a cuore. Si è già detto ampiamente delle civiche di Ezio Roi, Noi per Imola, Paola Lanzon, Imola in Comune e Michele Ferrari, Rifondazione comunista, ma ci sono anche le liste di appoggio della maggioranza, Riformisti per Imola e Avs che non entrano e quelle in appoggio al centrodestra, come Forza Italia e Democrazia cristiana.