Imola, il Comune esulta: “Per la cultura quasi 1,7 milioni di entrate nel 2024”

Nel corso del 2024 l’area servizi per la Cultura del Comune di Imola ha ottenuto 1.673.464 euro di entrate da contributi pubblici e di fondazioni e da sponsorizzazioni private, somma che è stata o sarà impiegata nella realizzazione di attività e progetti straordinari in ambito culturale. Lo annuncia il Comune di Imola in una nota.

Così il sindaco Marco Panieri e Giacomo Gambi, assessore alla Cultura, politiche giovanili e legalità: «Il 2024 è stato un anno straordinario per la cultura a Imola, segnato da importanti traguardi che sono il frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa di quale direzione vogliamo seguire. Con quasi 1,7 milioni di euro raccolti attraverso contributi pubblici e da fondazioni e sponsorizzazioni private, abbiamo potuto realizzare molti progetti e migliorare gli edifici culturali cittadini. Desideriamo ringraziare di cuore gli uffici comunali per il loro impegno instancabile nel partecipare a bandi e realizzare eventi e iniziative e le fondazioni e i privati che hanno creduto e investito nella cultura come motore di crescita sociale ed economica. Questi risultati testimoniano il valore che tutta la nostra comunità attribuisce alla cultura, che continua a rappresentare un pilastro fondamentale per il futuro della nostra città. Continueremo su questa strada, con lo stesso entusiasmo e dedizione, per fare della cultura un’opportunità sempre più accessibile e partecipata da tutti».