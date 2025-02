Imola, il Comune coprirà meno del 50% dei rincari delle tariffe degli autobus

L’aumento delle tariffe del trasporto pubblico urbano ieri ha “fermato” nella commissione competente. O, per meglio dire, è stata discussa la proposta di delibera del Comune che, grazie ai 40mila euro di risorse proprie stanziate a seguito degli incontri con i sindacati, proprio per favorire studenti, lavoratori, anziani e fasce deboli ridurrà l’incremento di costo del servizio Tper in città dopo la manovra lanciata dalla Città metropolitana valida da marzo. Delibera che domani sarà votata in Consiglio comunale.

