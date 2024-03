Imola, il Comune acquista dal Demanio tre locali dell’ex Casa del Fascio

Da ex Casa del Fascio a centro culturale. Il Comune di Imola ha portato a termine l’acquisizione a titolo gratuito dal Demanio di tre locali della struttura in via XX settembre e piazza Gramsci, che negli anni scorsi sono stati sedi di negozi, uffici e bar, ma che sono inutilizzati da tempo. La Giunta Panieri ha approvato la delibera di attribuzione e trasferimento, che lunedì sarà esaminata in commissione Bilancio e mercoledì sarà discussa in Consiglio comunale. I locali saranno ora destinati ad attività culturali, creative e al mondo associativo e giovanile. L’accordo e programma di valorizzazione del Comune di Imola prevede una serie di interventi di recupero e manutenzione, realizzati da Area Blu, con un investimento di 445.000 euro.

I lavori dovrebbero essere completati entro l’anno, per poi procedere con i bandi per l’assegnazione dei locali alle associazioni e realtà del territorio. Nel dettaglio, i due spazi in via XX Settembre saranno destinati ad artisti, designer e architetti per progettare iniziative culturali, interventi sociali e riqualificazione urbana, promozione turistica, valorizzazione culturale e artistica. Il locale (da ristrutturare) in angolo con piazza Gramsci, invece, sarà destinato a spazio espositivo per le arti creative, la fotografia, la pittura, la scultura e la street-art, con l’utilizzo anche di tecnologie multimediali e multisensoriali avanzate. Previsto anche un calendario di eventi.