Imola, il Combo Jazz Club compie 40 anni e scrive la storia musicale del circondario

Dagli anni Settanta ad oggi a Imola, e circondario, è passato il mondo del jazz. Già ben prima di Imola in Musica, le note riempivano il cielo sopra la Rocca con “Jazz at the Rock”, poi confluito nel Crossroads attuale, ed erano quelle che uscivano dalla tromba di Dizzie Gillespie, Enrico Rava, Miles Davis o suonate da Tomaso Lama, Maceo Parker, Joe Zawinul, Jan Garbarek. Arrivò anche Pat Metheny e fu il primo grande concerto di Imola in autodromo. Ma ci furono anche un’infinità di altri. Che se non passavano da Imola approdavano sotto il Cassero, come William Parker o un giovanissimo Bollani. La lista è tale che sono servite 400 pagine e 500 foto per ...sintetizzarla , a futura memoria per qualche imolese a cui tutto ciò fosse sfuggito, per distrazione o anagrafe. Il volume lo ha realizzato il Combo Jazz Club, attore principale di questa storia singolare e molto probabilmente unica in Italia, per una cittadina di provincia.