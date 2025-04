Imola, “Il centro fiorisce” torna sabato 10 maggio

Sabato 10 maggio torna l’iniziativa “Imola, il centro fiorisce a maggio – È festa per acquisti”, l’occasione per vivere il centro storico della città come un vero e proprio “salotto a cielo aperto”. Tantissime le iniziative proposte dagli operatori economici e dai pubblici esercizi del centro che saranno protagonisti con promozioni, iniziative ed eventi musicali.

Il pomeriggio di festa sarà inaugurato dal gruppo Canterini e Danzerini romagnoli “T.Baruzzi” che animerà il centro storico a partire dalle ore 16 con balli e canti della tradizione in un percorso itinerante che si concluderà in Piazza Medaglie d’Oro. Dalle ore 16 la piazza si trasformerà in una grande balera con le scuole di danza, imolesi e non, che si esibiranno in una carrellata di ballo liscio romagnolo, fruste romagnole, mazurka, danze caraibiche e danza classica.

Alle ore 21 in piazza Matteotti ci sarà da ridere con lo spettacolo comico di Gioele Dix ed Andrea Di Marco, presentato dalle conduttrici di Sky, ormai storiche testimonial dell’evento, Federica Masolin e Mara Sangiorgio.

In piazza Gramsci spazio alla danza moderna ed alla musica per i più giovani. Dalle ore 16 la piazza si trasformerà in una zona freestyle al 100% hip-hop. Dalle 19 musica live del duo SeGreta ed a seguire dj-set pop – commerciale – chill a cura dei locali Bar Centrale, Mezcal e Parsòt.

In piazza Medaglie d’oro il Monnalisa Cafè dalle ore 19 alle ore 24 propone il concerto dei “ Lost in Trio” composto da Voce, Chitarra e Piano.

Per conoscere tutti gli eventi del 10 maggio e tutte le iniziative in programma in centro storico, si può scaricare l’app ‘Eventi al Centro’, al link www.eventialcentro.it, mentre per il programma completo dell’evento si può consultare il sito www.culturaimola.it/festivals/imola-il-centro-fiorisce o seguire le pagine Facebook e Instagram ‘imolacentrostorico’.