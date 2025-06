Imola, il Caffè della Rocca rimane a Mr Bruce per il Consiglio di Stato l’assegnazione era corretta

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Area Blu e Mr Bruce di Emanuele Brusaferri, la società che ha rilevato la gestione del Caffè della Rocca a fine 2023. La sentenza del Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar di inizio 2024 che aveva accolto il ricorso del precedente gestore, la società Caffè della Rocca di Lorenzo Sabbioni, che era avvivato secondo nella graduatoria dei partecipanti al bando indetto da area blu per il rinnovo della gestione.

Il Tar aveva annullato la procedura di assegnazione contestando la mancata verifica dei requisiti morali degli offerenti, ma oggi il Consiglio di Stato ribalta quella sentenza dicendo sostanzialmente che questo aspetto non era fra le questioni sollevate dallo stesso ricorso iniziale dell’ex gestore e che comunque trattandosi della concessione di un bene pubblico, non un servizio, non si applicano obbligatoriamente le verifiche proprie del Codice dei Contratti Pubblici se non espressamente richiesto dal bando. Rigettate anche le contestazioni dell’ex gestore rispetto a un eventuale indennizzo e alla valutazione sulla sostenibilità dell’offerta economica del concorrente diretto che fu quasi doppia. Morale, il Consiglio ha confermato la correttezza della procedura di assegnazione e ha condannato l’ex gestore al pagamento di 12mila euro di spese legali.