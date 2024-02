Imola, il Caffè Bologna si sposta all’ex Bar Bacchilega

Il Comune di Imola ha accolto la richiesta formulata dal titolare del Caffè Bologna di poter utilizzare temporaneamente i locali dell’ex Bar Bacchilega, posto a poche decine di metri di distanza. L’utilizzo è previsto a partire dall’1 marzo fino al 15 marzo 2024. La richiesta è stata fatta in quanto l’attività del Caffè Bologna dovrà essere sospesa temporaneamente per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I locali vengono concessi considerando che gli spazi dell’ex Bar Bacchilega non sono locati e l’apertura del Caffè Bologna nei locali dell’ex Bar Bacchilega evita un disservizio nei confronti dei cittadini e dei turisti che frequentano il centro di Imola: con la chiusura del Caffè Bologna la piazza Matteotti sarebbe rimasta priva di un punto di ristoro attivo. Inoltre, questa riapertura dell’ex Bar Bacchilega, anche se temporanea, potrebbe essere una buona occasione di visibilità in vista della prossima pubblicazione del bando di gara. Per il suddetto periodo di utilizzo, il Caffè Bologna pagherà un canone di locazione pari a 1.000 euro. I consumi saranno addebitati al termine del periodo a seguito della lettura dei contatori.