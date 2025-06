Imola, il badge non funziona e la porta resta aperta: furti negli spogliatoi dell’ospedale

A segnalare una «situazione incresciosa che da almeno tre settimane si verifica negli spogliatoi femminili uno e due dell’Ospedale civile nuovo» è Stefano De Pandis della Fials.

Secondo il sindacalista, «tralasciando le condizioni strutturali e igieniche pessime» il problema che si è creato ultimamente sarebbe dovuto al fatto che le «porte d’accesso sono bloccate in ingresso a causa del sistema di apertura con badge non funzionante. Per potervi accedere le porte restano semichiuse, un cartello appositamente installato consiglia di mantenere il varco aperto oltre ad avvisare che la manutenzione è stata allertata, situazione che permette l’accesso a chiunque voglia accedervi». E infatti: «Si segnalano ripetuti furti dagli armadietti nell’ultima settimana e l’avvistamento di un senza fissa dimora che abbandonava i locali dopo aver usufruito dei locali doccia».

Una situazione che De Pandis definisce «non sostenibile sia per motivi di sicurezza che igienici per cui chiediamo intervento tempestivo ai fini della risoluzione immediata della problematica».

La stessa segnalazione è arrivata a stretto giro anche dalla Uil Fpl di Imola che segnala lo stesso problema. «In particolare, gli spogliatoi femminili, identificati come spogliatoio 1 e 2, risultano parzialmente accessibili per un malfunzionamento del sistema di apertura con badge, compromettendo così la sicurezza e la privacy del personale - spiega a sua volta Giuseppe Rago della Uil ricostruendo con gli stessi termini la situazione -. Un quadro che mette in luce una totale assenza di controllo, inaccettabile in un presidio sanitario pubblico. Vanno immediatamente ripristinate condizioni igieniche e sicurezza negli spogliatoi. L’attuale situazione non è più tollerabile né dal punto di vista igienico né da quello della sicurezza. Chiediamo un intervento tempestivo, dopo circa un mese, da parte della direzione ospedaliera e dei servizi tecnici, per garantire il ripristino del badge di accesso, la sorveglianza degli ambienti comuni e una manutenzione straordinaria che possa restituire dignità e tutela del personale. La situazione degli spogliatoi ospedale di Imola, se non affrontata con la giusta urgenza, rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso di negligenza gestionale».