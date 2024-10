Imola, il 12 luglio 2025 Max Pezzali in concerto all’autodromo Enzo e Dino Ferrari

“Siamo davvero felici di annunciare insieme agli organizzatori che il 12 luglio 2025 l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà palcoscenico del concerto di Max Pezzali, una delle icone della musica italiana. Questo evento sottolinea il valore culturale e aggregativo della musica, rafforzando l’idea che il nostro Autodromo non sia solo motori, ma uno spazio polifunzionale capace di ospitare grandi eventi di ogni genere, dalla velocità allo spettacolo”. Lo ha annunciato il sindaco di Imola Marco Panieri che ha aggiunto: “La stagione dei concerti, insieme a quella motoristica, riprende consolidando la nostra visione di un Autodromo e in continua crescita, che attrae pubblico da tutta Italia e non solo. Dopo i successi già ottenuti, continuiamo a lavorare su nuovi progetti e grandi eventi che renderanno Imola sempre più protagonista sul panorama nazionale e internazionale. Questo appuntamento con Max Pezzali è un altro tassello importante per far crescere la nostra città e il suo territorio, valorizzando turismo e ricadute dirette e indirette. Ci tengo a ringraziare l’artista, VivoConcerti e Studio’s per il rapporto e il percorso che stiamo condividendo e che si consolida.”