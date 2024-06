Imola, IF chiude superando il milione: «Crescere nel motorsport»

Per la società pubblica del turismo IF il 2023 si è chiuso con un fatturato che supera il milione di euro, nonostante l’impatto dell’alluvione e delle frane che nel mese di maggio hanno colpito duramente il territorio, sono arrivati segnali di solidità della società e del sistema di accoglienza e promozione turistica dell’area imolese e faentina.

Le cifre

Il bilancio d’esercizio approvato unanimemente dai soci ha chiuso con 1 milione e 57 mila euro di fatturato; nella media di fatturato dell’ultimo triennio IF supera il milione di fatturato, ottemperando in questo modo al requisito imposto dalla legge Madia. Un ruolo sempre più significativo hanno assunto i ricavi derivanti dai servizi e dalle attività legate all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, passati dai 57 mila euro del primo bilancio della società, ai 331 mila euro dello scorso anno. E questo nonostante la cancellazione di due appuntamenti clou dell’anno e i danni ingenti alla ciclovia del Santerno. I tour organizzati in autodromo grazie al supporto di Formula Imola sono sempre stati sold out, con circa 3mila persone coinvolte in visite guidate e in experience legate all’autodromo di cui il 68% stranieri. «IF ha mantenuto il suo ruolo centrale nell’area accoglienza grazie al presidio del territorio con 5 info point turistici e oltre 194.000 visitatori accolti; a questi si aggiunge la gestione di welcome desk in occasione di eventi di portata nazionale e internazionale» fa sapere la stessa società in una nota.

Le principali attività

Sono proseguite le gestioni dell’Hub Turistico Autodromo, dello Iat di Riolo Terme, del complesso del Cardello di Casola Valsenio, della postazione presso il punto informativo eXtraBO in piazza del Nettuno a Bologna, degli info point presso Castel Guelfo Outlet, Centro Visite Casa del Fiume e Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola di Tossignano. Sono state numerose le occasioni di incontro con il travel trade (agenzie di viaggio e tour operator) con la partecipazione a 18 tra le principali fiere e workshop di settore. «Ha avuto un soddisfacente riscontro il progetto Terre&Motori, che il Consorzio Ami ha affidato a IF per cercare di promuovere i migliori abbinamenti tra i grandi eventi motoristici e le eccellenze dell’enogastronomia locale. Sempre per valorizzare i prodotti tipici del territorio e l’alta gastronomia ad essi collegata, dopo una pausa di alcuni anni, è stata riproposta la rassegna “Il Piatto Verde” in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme. A novembre scorso, è stata avviata l’ospitalità legata ai matrimoni, che ha trasformato a tutti gli effetti la Sala Senna in una sede di Stato civile. Il prossimo matrimonio in autodromo è previsto sabato 29 giugno. «L’impegno verso l’innovazione, la qualità dell’offerta turistica e la soddisfazione dei visitatori rimangono al centro della missione di IF» dice la direttrice Marcella Pradella. «Con l’inserimento di Michela Fabbri siamo convinti sarà possibile migliorare ulteriormente l’integrazione con Formula Imola e far crescere il nostro ruolo in rapporto al mondo del motorsport. La sua esperienza con il team Gresini per le due ruote e, in Formula Uno, con l’allora faentina Scuderia Toro Rosso, poi diventata Scuderia AlphaTauri, è di altissimo livello».