Imola, i team principal della Formula Uno riuniti a cena al ristorante due stelle Michelin San Domenico

Come ogni anno i team principal della Formula Uno si sono ritrovati tutti insieme a cena al ristorante due stelle Michelin San Domenico su invito del padrone di casa Stefano Domenicali. Quest’anno, nella rituale foto pubblicata dai social della F1, mancava solo Toto Wolf, rimasto a Los Angeles per la laurea del figlio. I social ufficiali della Mercedes hanno pubblicato il suo messaggio ai due piloti. Wolf si è rivolto in particolare al giovanissimo Kimi Antonelli sollecitandolo a concentrarsi distaccandosi più possibile dalle molte pressioni che ha intorno, famiglia, amici e soprattutto media. Quando il suo compagno ha chiesto quali erano le parole per lui con la sua consueta ironia, Wolf lo ha spronato a essere di supporto al più giovane al suo primo GP di casa, lui ha già 27 anni, gli ha detto, ormai è esperto.