Imola, i produttori in vetrina alla Fiera Agricola del Santerno

Produzioni di qualità, sapori del territorio e tradizioni contadine: a Imola è tornata la Fiera agricola del Santerno. “Un appuntamento che racconta il legame profondo tra agricoltura, comunità e territorio, un patrimonio di qualità, tradizioni e competenze che va sostenuto e valorizzato”, sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.

Fino a domenica al complesso Sante Zennaro in vetrina prodotti di qualità, allevamenti, biodiversità e saperi che costituiscono una parte importante del Dna agricolo e agroalimentare dell’Emilia-Romagna. Oltre cento espositori, mostre zootecniche dedicate alle razze autoctone, macchine agricole, prodotti tipici, laboratori e iniziative per famiglie. Particolare attenzione è riservata alla valorizzazione della biodiversità e delle razze storicamente legate al territorio, con la presenza dei bovini di Razza romagnola, dell’Asino romagnolo e di numerose altre specie allevate in regione.

“L’agricoltura non è soltanto un settore economico fondamentale per la nostra regione, ma una parte della sua identità e della sua storia. Manifestazioni come questa ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nelle nostre filiere, sostenere chi produce qualità, valorizzare le produzioni locali e accompagnare l’innovazione senza perdere il legame con le radici dei territori. Continuiamo a lavorare per garantire alle aziende strumenti, investimenti e opportunità di sviluppo, sostenendo il ricambio generazionale, l’innovazione e la competitività delle filiere”, assicura Mammi.

Nel complesso di Sante Zennaro ci sono 62 aziende agricole con vendita diretta di frutta, verdura, salumi, formaggi, miele e confetture, sette realtà del vivaismo, 23 espositori di macchine e attrezzature per l’agricoltura, cinque birrifici artigianali, cinque sagre storiche del Circondario imolese e 16 associazioni del territorio. A completare il quadro, gli artigiani che lavorano il legno, gli intrecci e altri materiali legati alla tradizione rurale. La zootecnia occupa una parte centrale della manifestazione. Arrivano in fiera anche il cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, il cavallo Murgese, il Bardigiano, le razze ovicaprine e i cani da pastore protagonisti delle dimostrazioni di conduzione delle greggi. La cucina entrerà in scena con Erica Liverani, vincitrice di MasterChef Italia 2016, protagonista di una scuola di cucina dedicata al garganello e al suo ragù. Domani mattina la partenza dell’agripedalata che porterà i partecipanti lungo il Canale dei Molini fino al vivaio Zerina. Nelle stesse ore un apiario didattico permetterà di osservare da vicino il lavoro delle api e la vita dell’alveare. Per bambine, bambini e famiglie, poi, orti didattici, i laboratori del Bosco della Frattona, la cargo bike della biblioteca comunale trasformata in una piccola biblioteca itinerante, attività sportive di Clai & Friends, il laboratorio musicale dedicato all’ocarina, i giochi in legno della tradizione e il laboratorio creativo di intreccio.