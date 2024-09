Imola, i pazienti di Montecatone provano i simulatori di guida all’autodromo

In occasione del secondo appuntamento stagionale con l’ACI Racing Weekend, svoltosi la scorsa settimana all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ha fatto tappa a Imola il progetto “Inclusion-E”, ideato e realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Racesport e sotto l’egida della Federazione Italiana – ACI Esport.

La mission del progetto è quella di promuovere le migliori tecnologie che possano agevolare la pratica della simulazione di guida per le persone con disabilità motorie, creare ambienti inclusivi, favorevoli alla salute, e sviluppare abilità personali. Così, nelle giornate di venerdì e sabato, grazie alla collaborazione con il Montecatone Rehabilitation Institute, alcuni pazienti hanno potuto provare i simulatori di guida inclusivi posizionati sul palco all’interno del paddock dell’Autodromo.

Imola ha rappresentato una tappa molto importante, in cui si è continuato a promuovere la disciplina sportiva del Simracing verso persone con disabilità motoria+, in piena ottica di inclusione e riduzione delle disuguaglianze, grazie alla programmazione di un INCLUSION-E TOUR nazionale che permetterà di far conoscere il progetto e provare il simulatore di guida inclusivo.