I Carabinieri di Imola hanno registrato altri cinque tentativi di truffa a danno di residenti nel territorio. Nessuno è andato a segno grazie alla prontezza delle potenziali vittime, a conferma dell’efficacia della capillare campagna di informazione condotta dall’Arma dei Carabinieri a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Nello specifico, poco dopo le 12.30 di ieri, 16 novembre 2026, l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola ha ricevuto cinque richieste di assistenza. I cittadini, di età compresa tra i 53 e gli 87 anni, tre donne e due uomini (quattro residenti a Casalfiumanese e una signora a Imola), hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da sedicenti Carabinieri, che tentavano di carpirne la fiducia. Mettendo in pratica le indicazioni apprese durante gli incontri preventivi promossi dall’Arma sul territorio, ormai con cadenza settimanale, tutti hanno interrotto le comunicazioni sospette e allertato il 112, interrompendo il compimento del reato.