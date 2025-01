Imola , i lavori in stazione saranno finiti a febbraio e gli scivoli finalmente allargati

Gli scivoli laterali per le biciclette, lungo la rampa di scale che porta da piazzale Marabini al sottopasso della stazione dei treni, saranno rifatti per essere allargati. è una delle migliorie che, dopo molte critiche da parte di pendolari e cittadini, riportate a più riprese in questi mesi sul Corriere Romagna, viene annunciata ora dal sindaco Marco Panieri. Fin qui rispetto all’avanzamento del cantiere della stazione, segnato da una temporanea apertura degli spazi a maggio scorso in occasione del Gran premio di F1 poi richiuso, la palla era sempre stata rimandata a Rfi, titolare del cantiere stesso che avrebbe dovuto essere finito entro la fine del 2024, come riportato anche nei giorni scorsi. Rfi e Comune di Imola si sono aggiornati proprio in questi giorni sull’avanzamento dei lavori e la notizia rilanciata ora dal Comune stesso è che finalmente le opere dovrebbero essere finite per febbraio.

Cosa resta da fare

«La posa dei rivestimenti dei fabbricati accessori è attualmente in corso e terminerà entro fine gennaio. Dal 20 gennaio inizierà l’installazione del controsoffitto, con nuovi corpi illuminanti, che richiederà circa due settimane e comporterà la chiusura temporanea della scala di accesso al sottopasso» fa sapere il Comune in una nota. La novità dell’ultimo momento è poi che uno degli interventi finali più rilevanti riguarderà «il miglioramento degli scivoli per biciclette. Dopo un confronto costante tra l’amministrazione comunale e Rfi, si è deciso di intervenire sugli scivoli laterali, che presentavano criticità per biciclette con borse laterali, cestini o di tipo elettrico. Il nuovo scivolo, ne saranno istallati due, progettato con una forma piana e una larghezza di circa 30 centimetri, garantirà una discesa più sicura e agevole. Il sottopassaggio con l’eliminazione della rampa centrale non consentirà comportamenti scorretti che possano mettere in pericolo il transito di altri passanti, aumentandone la sicurezza. I lavori saranno realizzati in due fasi, e si concluderanno entro febbraio». Per questo fin dai giorni scorsi la scala è già parzialmente non percorribile. «Questo intervento rappresenta anche una risposta alle esigenze della cittadinanza, considerando che il sottopasso è non solo un punto di accesso alla stazione, ma anche un importante collegamento tra il nord e il sud della città» sottolinea il sindaco Panieri.

Pulizia e ascensore

Dopo la pubblicazione del nostro ultimo articolo l’8 gennaio scorso, diverse sono state le segnalazioni dei lettori rispetto anche alla carente pulizia degli spazi di accesso ai binari, a pavimentazioni rotte, nonché relative al malfunzionamento dell’ascensore, anche nelle ultime settimane. «L’amministrazione comunale è rimasta costantemente in contatto con Rfi per segnalare criticità riscontrate nella gestione della stazione - afferma il Comune -. Tra queste, si evidenziano i malfunzionamenti dell’ascensore, dovuti anche a un utilizzo non corretto da parte degli utenti, e la necessità di una manutenzione puntuale. Il Comune ha inoltre sollecitato un miglioramento della pulizia dei bagni automatici e dei binari. È stata inoltre ribadita la necessità di mantenere sicuro e agevole il passaggio pedonale, evitando pericoli legati al comportamento scorretto di chi utilizza le biciclette. Su questi temi seguirà una richiesta formale da parte dell’Amministrazione per garantire standard adeguati di decoro e funzionalità».

L’investimento